巨人２−１西武（交流戦＝１３日）――巨人が接戦を制した。

一回にダルベックの適時二塁打で先行し、同点の二回にリチャードの１号ソロで勝ち越した。西武は完投の隅田を援護できず連勝が止まった。

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広島２−０楽天（交流戦＝１３日）――広島が連敗を４で止めた。初回に坂倉の適時打で先行し、五回にモンテロの適時二塁打で加点。森下は２年ぶりの完封。楽天は今季ワーストの２安打に封じられた。

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ＤｅＮＡ１６−６ロッテ（交流戦＝１３日）――ＤｅＮＡが１９安打で大勝し、連敗を６で止めた。二回に牧と勝又の３ラン２本などで８得点。四回には蝦名が満塁本塁打を放った。ロッテは田中が試合を作れず。

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日本ハム４−３中日（交流戦＝１３日）――日本ハムがサヨナラ勝ちで、１０年ぶりの９連勝。九回、水野のソロで試合を決めた。中日は九回に２点を返して同点としたが実らず、両リーグ最悪の負け越し２０。

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阪神６−３オリックス（交流戦＝１３日）――阪神が連敗を４で止めた。一回に佐藤の適時二塁打で先制。１点差の九回に２本の適時打で突き放した。高橋は開幕から８連勝。オリックスは連勝が４でストップ。

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ソフトバンク８−１ヤクルト（交流戦＝１３日）――ソフトバンクが大勝。三回に近藤の２ランで逆転すると、その後も野村の２打席連続本塁打などで加点した。ヤクルトは三回以降、打線がつながらなかった。