脚本家の三谷幸喜氏が１３日、司会を務めるＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・後１０時）に生出演。９日、肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さん（享年８６）を悼んだ。

この日の番組で波瀾万丈の玉緒さんの人生が映像とともに紹介されると「中村玉緒さんは女優さんのイメージで言うと、いろんな役をやられましたけど、華やかな主演女優というよりは脇で光る方で。すごく芯が強いけど幸薄い薄幸な感じのキャラクターをいっぱいやられていて」と口にした三谷さん。

「今でいうと、吉田羊さんとか木村多江さんみたいな、あんな感じのイメージだったんですよ。だから、バラエティーに出られて、あんな大活躍されてるって昔を知ってる人はびっくりしたと思いますね」と続けると「でも、普段の玉緒さんを存じ上げてるんですけど、すごくお茶目な方で、前によく舞台を見に来てくださってたんですけど、その時に差し入れを持ってきてくださったんですよ」と言うと、自身の舞台に出演した俳優・梶原善が描いた巨大な箱が描かれた１枚の絵を披露。

「こんな大きな段ボール箱で届けられて、缶ビールが山ほど入っていて。そしたら、後ろに玉緒さんが隠れていて、お顔とお尻を出して『オホホホホッ』って笑ってらして。こういうことをされる方で…。これって自分で用意されてると思うんで、ものすごい時間もお金もかかってると思うんですけど、それぐらいやってくださる方だった。まさか後ろにいらっしゃると思わなかった」と振り返っていた。