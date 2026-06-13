脚本家の三谷幸喜氏（64）が13日、総合司会を務めるTBS系「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）に出演。肺炎のため9日に86歳で死去した女優の中村玉緒さん（享年86）を追悼した。

「女優さんのイメージで言うと華やかな主演女優というよりは、脇で光るタイプの方で。すごく芯は強いけど、幸が薄い薄幸なキャラクターをいっぱいやられていて。今で言うと吉田羊さんや木村多江さんのようなイメージだったんです」と振り返り、「だから、バラエティーに出られて大活躍されて、昔を知ってる人はびっくりした思いますよね」とバラエティーの活躍に驚いたことも明かした。

「普段の玉緒さんは、凄いおちゃめな方で」と三谷氏。舞台を見に来た際の差し入れで巨大な段ボール箱が届けられたことを回想。「何だろうと思って開けてみたら、中には缶ビールが山のように入っていて。そしたら、（箱の）後ろに玉緒さんが隠れててお顔をお尻を出して“オホホホホホホ”ってずっと笑ってらっしゃって」と巨大段ボールの後ろから玉緒さんが登場したエピソードを披露した。

「自分で用意されているわけですから、時間とお金がかかってると思うんですけど、それくらいやってくれる方で。まさか後ろにいらっしゃるとは思わなかったです」と笑いながら、玉緒さんとの思い出を語っていた。