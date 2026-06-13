女優の櫻井淳子（53）が、13日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、長年共演した俳優の故・渡瀬恒彦さんとのエピソードを披露した。

02年から渡瀬さん主演の刑事ドラマ「おみやさん」がスタート。渡瀬さんが亡くなる前年の16年まで続く大人気シリーズとなった。舞台は京都。櫻井は“おみやさん”の異名を持つ京都府警の刑事・鳥居勘三郎（渡瀬さん）のパートナー・七尾洋子を演じた。

渡瀬さんからは「役者のあり方というんですかね、そういうのを勉強させていただいた。一緒にいて」という。

「今までは自分本位の芝居というか、自分が発信するような芝居ばかりしていたんですけど、主役の相方ということで、どういうふうに立ち回ったらいいんだろうということを考えるようになった」

現在の映像作品のカット割は、複数のカメラでとらえてくれることが多いというが、当時は違ったという。「当時は“カメラをここに置いておくから、役者が動いてくれ”って芝居が多かったり。主役の顔が見えるように、相方の私がどう動いたらいいのか、考えながらやって。こっち行って、向こう行ってって、俯瞰しながら考えて演技をするようになった」と振り返った。

渡瀬さんとは、事件現場などに櫻井の運転で移動するシーンも多かったという。撮影がカットになると、元々のスタート地点へスタッフが運転して戻っていたが、ある時、そのやり方にしびれを切らした渡瀬さんから、提案が。「イライラしちゃったんでしょうね。“めんどくさい。櫻井、代われ”って。“えっ？何ですか？はい、分かりました”って。“じゃあ行くぞ”って言って、いきなりバックでグーン！って戻り始めたんです。いきなりジェットコースターみたいにブーンって後ろに…」。そのまま急バックで戻り始めたといい、「うまいからできるんでしょうけど、ちょっとドキドキした思い出が」と振り返っていた。