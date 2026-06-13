国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」（ＭＡＪ）の授賞式が１３日、東京・ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで開催され、山下達郎が「Ｔｉｍｅｌｅｓｓ Ｅｃｈｏ」賞を受賞した。

長きにわたり日本の音楽史に貢献し、今なお輝き続けるアーティストに贈られる特別な賞。この日、山下達郎は音声コメントを寄せ、会場で披露された。

◆山下達郎コメント

「このたびはＴｉｍｅｌｅｓｓ Ｅｃｈｏ賞をいただき誠にありがとうございます、私、今年２０２６年でソロデビュー５０周年を迎えることができました。ミュージシャンを始めた２０歳の頃には、よもや齢７０を超えて現役で活動ができているとは夢にも思っておりませんでした。誠にありがたいことです。そしてそれは何よりも、この長い年月の間、たゆまず応援を続けてくださった全国のファンのみなさまのおかげであります。この場をお借りして熱く熱く御礼申し上げます。驚くことに、最近は若い世代の方々にも興味を持っていただけているようで、誠にうれしい限りであります。これから先も今までと変わらず自分のペースを守りつつ、皆さんに喜んでいただける作品、ライブパフォーマンスを続けていけるよう努力して参ります。今後とも何とぞよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。山下達郎でした」。

山下の粋な計らいに、会場は大きな拍手に包まれた。

ＭＡＪはアジア版グラミー賞を目指し、昨年新設された日本発の国際音楽賞となっている。