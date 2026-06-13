音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する「Ｇｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された。英国出身のシンガー・ソングライターのサム・スミスが、海外アーティストとして初めてパフォーマンスした。

スーツ姿でステージに上がり、大ヒット曲「Ｍｙ Ｇｕｙ」を歌唱。歌い終えると日本語で「ありがとう」とつぶやき、「すごく楽しく歌わせていただきました」とほほ笑んだ。

近年は宇多田ヒカルとのデュエットも話題に。司会の菅田将暉から日本の音楽シーンについて聞かれ「日本の音楽はすごく好きで最近いっぱい覚え始めてるんですけれども、その中でもＢＡＢＹＭＥＴＡＬがとても気になっています」と回答。セレモニーのオープニング映像を見て感動したことも明かした。

５人組バンド「Ｋｒｏｉ（クロイ）」の内田怜央から創作活動でのリフレッシュ法を尋ねられると、カナダの伝説的歌手であるジョニ・ミッチェルの言葉を引用。「壁に当たって煮詰まってしまったら、音楽を作る手段はスタジオの中だけではないので、とにかく作り続けることでまた流れが生まれる」とメッセージを送った。