6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催。受賞式「Grand Ceremony」では、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストが発表。最優秀アーティスト賞はMrs. GREEN APPLEが受賞した。

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■ コメント昨年続いての『最優秀アーティスト賞』、本当に嬉しく思います。最近我々はバラエティを始めたり、粉まみれになったりですね、広告の仕事をやらせていただいたり、いろんなお仕事をさせていただけるようになって。でも、たくさんの方に楽しんでもらいたいという思いをもとに活動しているわけです。すべてありがたいんですけれども、16歳の時に組んだMrs. GREEN APPLE、我々はバンドで、今でもずっとひとりで粛々と孤独になりながら曲を作って、それがミセスの曲になってます。報われて嬉しいです。ありがとうございます（大森元貴）

（文=リアルサウンド編集部）