安住紳一郎アナ、中村玉緒さん追悼「さみしくなります」 『からくりTV』と『Nキャス』の奇縁も
13日放送のTBS系『情報7daysニュースキャスター』（後10：00）では、12日に俳優の中村玉緒さんが肺炎のため9日に亡くなったことが伝えられたことを受け、追悼した。
【写真】12年前…ともに満面の笑みを浮かべるさんま＆玉緒さん
『さんまのスーパーからくりTV』などで共演していた安住紳一郎アナは「私もずいぶんロケ一緒にさせてもらったのですが、若手スタッフを連れて焼肉に、年に1回『玉緒会』とかいって、若い人にお肉たくさん食べてもらってっていうね、そういうところもありました。ほんとにやさしくて、本当にテレビで見るまんまの玉緒さんでしたね。証明写真見て、プリクラって言っていましたからね」と笑いを交えて回顧。
続けて「ちょうど『からくりTV』もこのスタジオで撮ってたんでね、なんかそんなそうな縁もね、感じつつでございます。さみしくなります」と結んだ。
玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
【写真】12年前…ともに満面の笑みを浮かべるさんま＆玉緒さん
『さんまのスーパーからくりTV』などで共演していた安住紳一郎アナは「私もずいぶんロケ一緒にさせてもらったのですが、若手スタッフを連れて焼肉に、年に1回『玉緒会』とかいって、若い人にお肉たくさん食べてもらってっていうね、そういうところもありました。ほんとにやさしくて、本当にテレビで見るまんまの玉緒さんでしたね。証明写真見て、プリクラって言っていましたからね」と笑いを交えて回顧。
玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。