北中米W杯

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕した。現地14日（日本時間15日）に日本とグループ初戦を戦うオランダ代表は、公式Xで告知画像を投稿。日本代表の“顔”として選出された3人の選手に現地ファンの注目が集まっている。

オランダ代表の公式Xは日本時間13日に「我々のFIFAワールドカップ開幕戦！」「準備はいいか、ダラス！」と記して、告知画像を投稿した。告知画像では、左列に並ぶファン・ダイクやフラーフェンベルフ、ファン・デ・フェンら、オランダの屈強な守備陣に対して、堂安、久保、上田の日本の攻撃のキーマンが並べられている。

グループ最大のライバルと目されるオランダとの試合まで2日と迫る中、公開された1枚に海外ファンも反応している。

「ミトマならオランダをやっつけられる……夢のなかでは……あ、彼チームにいないじゃん」

「あそこにファン・ダイクとエンドウが一緒にいたら、格好良かっただろうな」

「日本は君たちを打ち負かすぞ」

「この試合が楽しみだ」

「おいおい、ウエダがいるじゃないか！」

「ミトマが出れなくて良かったな…」

「これこそ俺が楽しみにしている試合だ。日本ならいつも通り最高のパフォーマンスを見せてくれるって信じてる」

日本代表への期待の声もあがる一方で、特にファン・ダイクらと同じ英プレミアリーグに所属し、今大会は怪我で不参加となった三笘や遠藤の不在を嘆く声も多く聞かれた。



（THE ANSWER編集部）