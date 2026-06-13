グラビアアイドル・豊島心桜(こころ＝22)が、1日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭に登場した。



【写真】美ワキにドキッ！妖艶さも増してきた

撮影は長野や山梨で行った。富士山をバックに白の王道衣装姿で登場。満開の桜をバックに撮影したショットもある。また、長野県塩尻市にある江戸時代の雰囲気が漂うレトロな宿場町「奈良井宿（ならいじゅく）」では、背中が大きく開いたぴったりワンピースで登場。しっぽりと湯船でくつろぐお風呂ショットも披露し、妖艶な雰囲気も漂わせている。



自身のSNSにも画像を掲載。「現在発売中『週刊プレイボーイ』表紙・巻頭で掲載していただいています デジタル写真集『心桜、咲く。』も同時発売されました 春の豊島をぜひご覧ください」とアピールした。富士山をバックにしたショットでは「富士山×豊島!!!!!!!景気いいね!!!!!!」と自画自賛している。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。奈良井宿ではトレンチコートの下が超大胆な衣装だったことを明かし「“不審者スタイル”で撮ったのが謎に面白かったです。ちょっと露出狂みたいでした（笑）」とコメントしていた。



同号はほかに芳賀礼、細谷さら、佐々木ほのか、赤間四季、佐野なぎさ、汐見まとい、P･O･G（ピラミッド・お尻・ガールズ）の平井こと・水湊まり花・柚乃りかも登場している。



（よろず～ニュース編集部）