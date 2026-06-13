音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する「Ｇｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された。主要部門の最優秀楽曲賞には、ロックバンド「サカナクション」の「怪獣」が輝いた。同バンドは同賞を含めて８冠となった。

プレゼンターの本木雅弘からルビー（トロフィー）を手渡されるとボーカル・山口一郎は「３年前に休養をしました。その間、メンバーやファンの皆さんに支えられながら何とか踏ん張り復活しました」と声を震わせた。「休養明けに書いた曲がこのように評価していただいて、まだまだ頑張れるなと勇気をいただきました」と感極まった表情で喜びを表現した。

サカナクションは２０２３年まで、山口の体調不良により約２年にわたり活動をセーブ。２４年にツアーでライブ活動を再開すると昨年２月、テレビアニメ「チ。―地球の運動について―」のオープニングテーマで、約３年ぶりの新曲「怪獣」をリリースした。うつ病と向き合いながら制作に打ち込むＮＨＫのドキュメンタリーも話題となり、同年のＮＨＫ紅白歌合戦に１２年ぶりに出場した。

今年は、４月からニッポン放送で「山口一郎のオールナイトニッポン」をスタート。さらに２０１２年にリリースした「夜の踊り子」がＴｉｋＴｏｋを中心にミーム化し、１４年の時を超えてリバイバルヒット。現在も各種チャートを席巻している。

授賞式後、報道陣の前に現れたサカナクション。最優秀楽曲賞やスタッフ賞などを含めると計８冠となった。山口は「率直にうれしいです」と笑顔。「音楽・業界人が選んでいただいた厳正なる審査期間があるところで選んでいただいてうれしいです。今年から設立されたライブのセクション（＝スタッフ賞）が僕らにとってすごく大きい。イベンターであったり、マネジメントであったり、レーベルであったりがいいライブをしようというモチベーションになる。そうするとリスナーに還元されていくと思うので、そういった賞が設立されたことは素晴らしいことだと思います。ライブが素晴らしいバンドが世界で戦って行くべきだと僕は考えているのでうれしかったです」と話した。