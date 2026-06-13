【MAJ2026囲み取材】HANA・CHIKA「緊張しすぎて言えなかった」スピーチで伝えたかった言葉 最優秀ニュー・アーティスト賞受賞
【モデルプレス＝2026/06/13】ガールズグループ・HANA（ハナ）が6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）の囲み取材に出席した。
【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら
最優秀ニュー・アーティスト賞を受賞したHANA。心境を問われるとCHIKAは「本当に嬉しくて光栄です。スピーチのときに緊張しすぎて言えなかったことがある」と前置きし、「この賞は私たちだけではなく、関わってくださったすべての方々に贈られる賞だと思います」と代表して感謝を伝えた。
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催する。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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◆HANA、受賞に感謝「嬉しくて光栄」
最優秀ニュー・アーティスト賞を受賞したHANA。心境を問われるとCHIKAは「本当に嬉しくて光栄です。スピーチのときに緊張しすぎて言えなかったことがある」と前置きし、「この賞は私たちだけではなく、関わってくださったすべての方々に贈られる賞だと思います」と代表して感謝を伝えた。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催する。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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