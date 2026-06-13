愛知県大口町で同僚の女性を包丁で切りつけ、ケガをさせたとしてベトナム国籍の男が逮捕されました。

【写真を見る】「脅すために包丁を持っていたらケガをさせた」 会社で同僚の女性（26）を包丁で数か所切り付けケガさせた殺人未遂の疑い ベトナム国籍の男（29）送検 愛知県警江南署

逮捕・送検されたのはベトナム国籍の会社員・グェン・ソアイ・フン容疑者29歳です。

警察によりますと、グェン容疑者は、おととい午後8時過ぎ、愛知県大口町上小口の会社の給湯室で、同僚のベトナム国籍の女性（26）に対し、包丁で右肩などを切り付けケガをさせた疑いがもたれています。

駆けつけた警察が現場にいたグェン容疑者を傷害の疑いで現行犯逮捕しましたが、同僚の女性が胸や腕など数か所を切り付けられていることから、容疑を殺人未遂に切り替え、きょう送検しました。

警察の調べに対し、グェン容疑者は「脅すために包丁を持っていたらケガをさせた」と容疑を否認しているということです。警察が動機などを詳しく調べています。