DJでタレントのマイケル富岡さん（64）が12日、都内で行われた映画『Michael／マイケル』（全国公開中）のイベントにゲストとして登壇し、“マイケル･ジャクソンブーム”全盛期の熱気を振り返りました。

マイケルさんは金色のジャケットに身を包み登場すると「日本のマイコーです」と挨拶し、「1980年代、MTVのVJ（ビデオ・ジョッキー）として、毎週のようにマイケル･ジャクソンのいろんなMVを紹介してまいりました。それ以来なので、もう30、40年以上のマイケルラブでございます」と愛を語りました。

マイケル･ジャクソンさんの実の甥で、主演したジャファー・ジャクソンさんについては「本当に素晴らしくて」と明かし、「第一声を聞いた時、“あ、マイケルが降りてる”と思いました。そこから入っていったので、全部鳥肌モノでした」と絶賛しました。

イベントでは1982年にリリースされた『スリラー』の話題も。MVが約14分と、当時でも異例の長さでしたが、マイケルさんは「14分なんてとてもかけられないじゃないですか。なんだけど“いつかけるんだ”って世間の声が来るんですよ。それだけ注目されている」と明かし、「フルバージョンをかけることになって、すごい反響でした」と当時を振り返りました。

マイケルさんが登場したのは、映画『Michael／マイケル』の最速アフタートークイベントです。マイケルさんの他、インフルエンサーのアヤノダガネさん、音楽ジャーナリストの高橋芳朗さんが出席しました。

映画は、史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、“キング・オブ・ポップ”と呼ばれたマイケル･ジャクソンさんの軌跡を描いた物語です。公開初日となった12日、19万人以上を動員し興行収入3.1億円を突破しました。また、全世界の興行収入は9億1190万ドルを超え、2018年公開の『ボヘミアン・ラプソディ』を抜き、音楽伝記映画として歴代1位の記録を更新しました（映画配給会社発表）。