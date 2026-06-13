え、グミも出たのーーーッ！？【スタバ】レジ横を見逃すな♡「パッケージフード」

コーヒーだけテイクアウトするだけのつもりが、ついついレジ横にある「パッケージフード」が目について買ってしまった！ 【スターバックス】では、そんな経験をしたことがある人も多いかも。今回は、サッと気楽に手に取れて、持ち帰りにも便利なパッケージフードにフォーカス。「え！ こんな可愛いお菓子が出たの！」と驚くような新作パッケージフードと、おすすめの定番品もピックアップします。次回、スタバに立ち寄った際は、レジ横にも注目してみて。

パッケージから可愛い！ 新作パッケージフード

透明な袋にポップなロゴと淡いビタミンカラーのグミが目をひく、「3種のフルーツグミ」。パッケージフードの新作として登場したこちらは、チャック付きの袋に入っており、少しずつ食べられるところも魅力的です。インスタグラマー@j.u_u.n__starbucksさんによれば、「食感はムニっとやわらかタイプ」とのことで、独特の食べ心地に癒されるかも。

コロンとしたつまみやすいフォルム

「3種のフルーツグミ」は、ピーチ、マスカット、マンダリンオレンジの3つの味が1パッケージに入っています。コロンとした丸みのあるフォルムもキュート。1粒ずつパクッと気軽につまみやすく、バッグの中に忍ばせておけば、外出先で小腹が空いた時に頼りになりそうです。どれも爽やかなフルーツ系グミなので、食後のちょっとしたお口直しにも良さそう。

形が崩れずテイクアウトできそうなマカロン

洗練された雰囲気のあるパッケージに入った「チョコレートマカロン」。四角い容器に収まっていて、バッグの中でも形が崩れずに持ち歩けそうです。深みのあるブラウンで、上品な印象のマカロンには、チョコレートクリームがサンド。公式サイトによれば「甘さひかえめでビター」とのことで、甘いドリンクとバランス良く楽しめそうです。

お好きなドリンクにトッピングするのもアリ！？

「チョコレートマカロン」を「フラペチーノ®」に、セルフでトッピングした@j.u_u.n__starbucksさんのアイデアにも注目。「ちょっとリッチなごほうびフラペに変身」と満足している様子。マカロンには、フラペチーノのトッピングのホイップをつけて食べれば、ちょっとした味変としても楽しめそう。自分へのご褒美感覚で、真似してみてはいかが？

スターバックスには、この他にもクッキーやバウムクーヘン、ポテトチップスなどのパッケージフードも充実のラインナップ。ぜひ、手軽なおやつとして、味わってみてはいかがでしょうか。

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※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino