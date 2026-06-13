米記者がXで情報発信

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は、12日（日本時間13日）の敵地ホワイトソックス戦を欠場。13号を放った前日のパイレーツ戦の7回、左膝炎症のため代打を送られて途中交代していた。一方、離脱していた選手の復帰情報がもたらされ、ファンから歓喜の声が上がっている。

左膝に不安を抱える大谷は、ホワイトソックス戦を欠場。試合前、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は、自身のXで「デーブ・ロバーツ監督から、負傷者についての情報」として以下のようにつづった。

「トミー・エドマンは、火曜日に復帰する見込み」

「ブレイク・スネルは、投球プログラムを継続中」

「タイラー・グラスノーは、まもなくキャッチボールを再開できる可能性あり」

昨年11月に右足首の手術を受けた内外野を守れる31歳のエドマンの最新情報には、X上の米ファンも喜びを隠せない。

「トミーが復帰できるって本当に良かった。少なくとも打線にまた一つパワーが加わる。ピッチャー陣ももっと早く戻ってきてくれるといいな」

「火曜日だって！ よっしゃ、トミーまじで大好き」

「めちゃくちゃビッグニュース！ 火曜日にエドマンが復帰するの見られるなんて本当にワクワクする」

「私のトミーがついに帰ってくる！！！！！」

「推しが戻ってくるの」

アルダヤ記者は、ホワイトソックス戦後もXを更新。「ショウヘイ・オオタニは本日、左膝の画像検査を受け、結果は異常なしだったとデーブ・ロバーツが明かした。ドジャースは彼に、もう一日の休養を与えたかっただけだという」と伝えている。

この試合は佐々木朗希投手が先発登板。4回1/3を7失点の乱調で今季4敗目を喫した。



（THE ANSWER編集部）