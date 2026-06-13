音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する「Ｇｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された。歌手の山下達郎は日本の音楽業界の発展に長きにわたり貢献し、活躍しているアーティストをたたえる賞「ＭＡＪ Ｔｉｍｅｌｅｓｓ Ｅｃｈｏ」に輝いた。

山下は不在だったが、会場では１９７３年にバンド「シュガー・ベイブ」でデビューして以来の足跡や、代表曲「クリスマス・イブ」が４０年連続チャートインのギネス世界記録になったことが紹介された。

会場では山下の受賞スピーチが音声で流された。「ミュージシャンを始めた２０歳の頃には、よもや齢（よわい）７０を超えて現役で活動できているとは夢にも思っておりませんでした。誠にありがたいことです。そして、それは何よりも、この長い年月の間、たゆまず応援を続けてくださった全国のファンの皆様のおかげであります」とお礼の言葉を並べた。

近年のシティーポップブームを念頭に「驚くことに、最近はお若い世代の方々にも興味を持っていただけているようで、誠にうれしい限りです。これから先も、今までと変わらず自分のペースを守りつつ、皆さんに喜んでいただける作品、ライブパフォーマンスを続けていけるよう努力してまいります」と伝えた。