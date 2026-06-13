6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催。受賞式「Grand Ceremony」にてMAJ Timeless Echoが発表され、山下達郎が受賞した。同賞は、日本の音楽業界の発展に長きにわたり貢献し、活躍しているアーティストを讃える賞となる。

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■山下達郎 コメント

この度はTimeless Echo賞をいただき、ありがとうございます。今年2026年でソロデビュー50周年を迎えることができました。ミュージシャンを始めた二十歳の頃には、齢七十を越えて現役で活動ができているとは夢にも思っておりませんでした。誠にありがたいことです。そしてそれは何よりも、この長い年月の間、たゆまず応援を続けてくださった全国のファンのみなさまのおかげであります。この場を借りて、厚く厚く御礼を申し上げます。

驚くことに、最近は若い世代の方々にも興味を持っていただけているので、誠に嬉しい限りであります。これから先も、今までと変わらず自分のペースを守りつつ、みなさんに喜んでいただける作品、パフォーマンスを続けていけるよう努力して参ります。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます

（文=リアルサウンド編集部）