◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）

巨人の大勢投手が８回に３番手で登板。１回を投げて３者連続三振に抑えた。

２―１の８回にマウンドに上がると、この回の先頭・渡部を３球で空振り三振。続く代打・茶野をフォークで空振り三振。最後は１番・カナリオをフォークで空振り三振。３者連続Ｋで雄叫びをあげた。

大勢の登板は７日のロッテ戦（東京ドーム）以来でこれで４試合連続無失点。これが今季２５試合目の登板となった。「登板がちょっと空いたんですけどいい調整ができていたんで、それもあって抑えられたと思う。マウンドの特徴的に東京ドームとか他の球場と違う感じがしたので、しっかり落ち着いて、マウンドを理解しながら投げようとは思ってました」と振り返った。

ベルーナのマウンドについては「傾斜がちょっとないのと、僕はサイド気味で沈み込んでいきますし、そう言ったところで前足のつくタイミングだったりがブルペンからちょっと違って気持ち悪い感じがしたんですけど、そこでネガティブにはなりすぎず、どうしたらいいか、考えながら投げました」と対応した。

この日は特にフォークがさえていた。ＷＢＣ球の影響もあり、開幕前から試行錯誤していたフォーク。この日、先発したウィットリーに助言をもらい改良したもので「シーズン前にすごいウィットリーがブルペンでいいフォークを投げていたのでそれを今も続けているって感じです。ウィットリーのおかげです！」とにっこり。「フォークが決まり出してから、キャッチャーの信頼も得て、サインを出してもらえるようになりましたし、去年のシーズン後半から、イメージ的にはスライダーの方が（サインが）出るのが多かったのでそこは、いい方向にはきてるのかなと思う。キャッチャーの信頼を得ながらになってるのでそこはいいのかなって思います」と手応えを得た。