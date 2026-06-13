myMinetteの新作水着が登場！夏映えを叶える主役級スイムウェア4選

夏のイベントやリゾートシーンを思いきり楽しみたい方に注目してほしいのが、myMinetteの2026年夏新作水着コレクション。ドレスブランドならではの美しいシルエットづくりにこだわり、着るだけで自信が持てるデザインが揃いました。ナイトプールやビーチ、リゾート旅行などさまざまなシーンで映える全4型を展開。トレンド感とスタイルアップを両立した、この夏見逃せないラインナップをご紹介します♪

ドレスブランド発の美シルエット水着

レディースアパレル通販を展開するmyMinetteから、2026年夏の新作水着コレクション全4型が登場しました。

今回のコレクションは「ドレスライクな美シルエット」がコンセプト。

バストラインやウエストラインを美しく見せる工夫が随所に施され、ナイトプールやリゾートシーンでも存在感を放つデザインが魅力です。

また、人気雑誌『nuts』専属モデルのみのりさんをミューズに起用。Y2Kテイストを取り入れた最旬デザインで、今っぽいギャルマインドを楽しめるコレクションとなっています。

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夏映え確実の新作水着4型をチェック

フリンジデニム風 レースアップスイムウェア

ヴィンテージ感のあるデニム風素材を使用した個性派デザイン。フロントのレースアップデザインがバストラインを美しく見せ、ヘルシーな色気を演出します。

ボトムスにはボタン風ディテールやサイドリボンを採用し、後ろ姿まで抜かりない一着です。

カラー：ブラック／ホワイト／ブルー

ゴールドリング ホルターネック三角ビキニコレクション

ゴールドリングがアクセントになった大人っぽい三角ビキニ。ホルターネック仕様でデコルテをきれいに見せながら、女性らしい華やかさも演出します。

リゾートやイベントシーンで高級感のあるスタイリングを叶えてくれます。

カラー：レッド／ホワイト／ブラック／チェリーピンク

モノトーン ダルメシアン柄フロントリボンビキニ

トレンド感たっぷりのダルメシアン柄を取り入れた主役級デザイン。胸元のフロントリボンがフェミニンな印象を与えつつ、モノトーン配色によって大人っぽく着こなせます。

SNS映えも期待できる存在感抜群の一着です。

カラー：ホワイト

デニムステッチプリント ホルターネック三角ビキニ

リアルなデニム風プリントが目を引く遊び心満載のデザイン。ステッチやポケット風のプリントが個性をプラスし、周囲と差をつけたい方にもぴったり。

ホルターネックとサイドリボンでフィット感の調整もしやすく、快適な着心地を楽しめます。

カラー：ライトブルー

自分らしく輝く夏を楽しもう

myMinetteの2026年夏コレクションは、ドレスブランドならではのスタイルアップ技術とトレンド感を融合した魅力的なラインナップ。

ブラックやホワイトなどの定番カラーから、レッドやチェリーピンクまで幅広く展開されているため、自分らしい一着が見つかりそうです♡

ビーチやナイトプール、リゾート旅行など特別な夏の思い出づくりに、主役級の水着を取り入れてみてはいかがでしょうか。