俳優の南果歩さんが、劇場版『旅人検視官 道場修作』（配給：NAKACHIKA TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開中）の初日舞台挨拶に内藤剛志さん（71）らと登場。内藤さんとの撮影エピソードを明かしました。

映画は、内藤さん演じる定年退職した元検視官・道場修作が、亡き妻のノートを手に日本各地を旅しながら事件の真相に迫る物語。南さんは、亡き妻・道場由美子を演じています。

撮影を振り返り、南さんは「シリーズの中で、やっぱり由美子さんのノートが、道場さんの旅を共にする相棒なので、そのノートがまたほんとに、スタッフさんが丁寧に作られていて、達筆なんですよ。本当に美しい字を書く由美子さんで。それを見ながら、やっぱり由美子さんの道場さんへの愛情だとか、いつかは2人でっていう思いがね、旅に駆りたてられているんだろうなと思って」と作品の重要なアイテムであるノートについて語りました。

また、エピソードとして「撮影には全く映らないのに、（現場に）内藤さんが待っていてくれてですね。それで、私の目線には必ず立ってくださって」と、内藤さんが出番のない時にも撮影に参加していたことを明かしました。

■内藤さんの一言で会場で笑いが

南さんは「目線に道場さんがいるかいないかで由美子の表情も絶対変わってくると思うので、そういう意味で本当に。長年刑事役をたくさんやられているし、警察関係の役をやってきた全てが、この道場修作の中には凝縮されていて。昔から知っているんですけども、本当に変わらない人間性、お芝居が大好きだし、現場が大好きだし、相手役をすごく大事にしてくださる」と内藤さんに感謝を伝え、「由美子、また登場したいです」と、次回作への出演を力強く志願。大きな拍手が起こりました。

時代劇でも夫婦を演じたことがあるという2人。内藤さんが「江戸時代から夫婦なんですよ」とユーモラスに話すと、会場から笑いが起こりました。南さんが「そうそう、時代劇でね」と返すと、内藤さんは「だからもう、江戸時代から結構長いんですよ」と、縁の深さを見せました。