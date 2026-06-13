国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）2026」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた。シンガー・ソングライターの山下達郎（73）が「MAJ Timeless Echo」を受賞した。

同賞は長きにわたり日本の音楽史に足跡を刻み、今なお輝き続ける偉大なアーティストに贈られる賞。

受賞を受け、山下の音声コメントが会場で流された。以下はその全文。

山下達郎です。このたびはTimeless Echo賞をいただき、誠にありがとうございます。

私、今年2026年でソロデビュー50周年を迎えることができました。ミュージシャンを始めた二十歳の頃には、よもや齢70を超えて現役で活動ができているとは夢にも思っておりませんでした。誠にありがたいことです。

そしてそれは何よりも、この長い年月の間、たゆまず応援を続けてくださった全国のファンの皆さまのおかげであります。この場をお借りして厚く厚く御礼を申し上げます。

驚くことに最近は若い世代の方々にも興味を持っていただけているようで、誠にうれしい限りであります。これから先も今までと変わらず、自分のペースを守りつつ、皆さんに喜んでいただける作品、ライブパフォーマンスを続けて行けるよう、努力してまいります。今後とも何卒、よろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。山下達郎でした。

同音楽賞は米グラミー賞をモデルに昨年創設。2年目となる今年は最優秀楽曲賞など主要6部門を含む計63部門が設けられ、ノミネートは「音楽人」5000人以上の投票によって決定した。