＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO

最優秀ニュー・アーティスト賞にHANAが輝いた。

CHIKA（21）は、プロデューサーのちゃんみな（27）をはじめて、関わる全ての人への感謝を示すと「誰かの生きる意味になりたい。そう思って歌ってきました。その曲がこのような賞をいただけて光栄です」と述べた。

受賞後の報道陣の取材に応じると、「スピーチの時に緊張しすぎて言えなかったけど、この賞は私たちだけのものではなく、今まで関わってくださったすべての皆さんへ贈られる賞。本当にありがとうございます」と感謝した。

ルビー（トロフィー）を手にし、MAHINA（17）は「重い！」とにっこり。「レッドカーペットの時にサカナクションの皆さんが我が子のように抱えてらっしゃって、うらやましいと思っていた。手元にあってうれしいです」と喜んでいた。

ちゃんみながプロデュースを務める同グループは、オーディション番組をへて昨年デビュー。デビュー曲「ROSE」とセカンドシングルの「Blue Jeans」は累積再生数3億回を突破。「Blue Jeans」は今年4月に「オリコン週間ストリーミングランキング」で女性グループ最速となる累積再生数3億回を突破した。歌、ダンスともに高いスキルを兼ねそろえ、デビュー以後ヒット曲を連発。強いメッセージ性を乗せたパフォーマンスが幅広い世代から支持を得ている。

NAOKO（20）は受賞の喜びをかみしめつつ、「世界中の人々に音楽を届けたいけど、自分たちの心の中にある声を皆さんに届けるということを、ずっとやっていきたいと思います」と語った。