乃木坂46が13日、サンドーム福井で「真夏の全国ツアー2026」初日を迎えた。

7月22日発売の42枚目シングル「是非に及ばず」でセンターを務める5期生・一ノ瀬美空（23）が「乃木坂46と過ごす夏を選んでくれて、ありがとう！」と感謝を述べ、グループの4代目キャプテンに就任し初の全国ツアーとなる5期生・菅原咲月（20）は「18公演を回るツアーになりますが、今日という日は1回しかないから、たくさん記憶に残るライブになったら」と意気込みを語った。

「真夏の全国ツアー2026」は6月から8月にかけてグループ史上最大規模となる全国8都市18公演を駆け巡り、ファイナルとなる東京公演は“聖地”の明治神宮球場で8月20日から23日の計4日間にわたり開催される。

また、暑い夏をさらに暑くするハードなロック調の楽曲となっている最新曲「是非に及ばず」は今日13日から各種ストリーミング、ダウンロードサイトで先行配信が開始された。

〈真夏の全国ツアー2026日程〉

・6月13日、14日 福井県サンドーム福井

・6月24日、25日 神奈川県横浜アリーナ

・7月4日、5日 北海道真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

・7月11日、12日 広島県広島グリーンアリーナ

・7月15日、16日 大阪府大阪城ホール

・7月25日、26日 宮城県セキスイハイムスーパーアリーナ

・8月8日、9日 福岡県マリンメッセ福岡A館

・8月20日〜23日 東京都明治神宮球場