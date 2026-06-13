人生に絶望し、自分の殻に閉じこもっていた蒼空（山岸想）が外に一歩踏み出した『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）第10話。それを可能にしたのは、「ユカナイ」の子どもたちと蒼空自身が持つ力だった。

参考：『タツキ先生は甘すぎる！』と『放課後カルテ』の共通点 “当事者”のリアルを描く傑作に

主人公のタツキ（町田啓太）は「楽しいことだけ、やろう！」をモットーに、学校に行けないフリースクール「ユカナイ」の子どもたちと向き合っている。そんなタツキに、視聴者の一部からは、当初のしずく（松本穂香）のように「甘すぎる！」という批判的な声も上がっていた。

それに対し、「子どもに甘すぎるのはいけないことなのか？ それは子どもを心から信じている証ではないか？」と問いかけるのがこの最終回だ。

一方で、本作が誠実だったのは、どんな親も我が子のことになると、なりふり構っていられなくなるということをタツキの過去で示した点だろう。蒼空の自由を奪い、追い込んだタツキと、「ユカナイ」の子どもたちに何も強要せず、自由にさせているタツキ。蒼空から、どちらが本当なのかと聞かれたタツキは何も答えられなかった。

それは、どちらも本当の自分だからではないだろうか。他人の子どもには激甘なタツキも、自分の子どもには甘くはいられなかった。親として息子の将来が心配だからだ。もちろん、「ユカナイ」の子どもたちが将来どうなろうと自分には関係ないから、無責任に放任しているわけではない。過去の猛省があるからこそ、タツキは傷ついた子どもたちの心の回復に努めているのである。でも、こと自分の子どもには冷静ではいられなくなり、あれこれ先回りしてお膳立てしてしまうのが、親という生き物で、それも本作は綺麗事抜きに描いているのだ。

タツキは、「ユカナイ」の子どもたちと関わる中で生き方はそれぞれであり、学校に行くことが必ずしも正解ではないと知ることができた。だが、こうあるべきという固定観念から完全に自由になれたわけではないのだろう。どこかで「ユカナイ」の子どもたちみたいに、学校に行けなくても家から出て、社会の中で生きていってほしいという気持ちがあったのかもしれない。

そのことに、三雲から「タツキはまだ自分の力でなんとか蒼空くんのことをいい方向に導こうとしているんじゃないかな？」と指摘されて初めて気づいたタツキ。本人は無意識であっても、親のそういう気持ちは意外と子どもに伝わっているものだ。タツキはまだ本当の意味で蒼空のことを信じられていないし、蒼空もそれを感じ取っているからこそ、タツキに安心して心を開くことができないのだろう。

■蒼空（山岸想）の背中を押したタツキ（町田啓太）の似顔絵 そんな中、子どもたちはタツキの発案により、体に絵の具を付け、好きなものを描く“ボディーペインティング”で音楽フェスの横断幕を作ることに。最初はただ見ていただけだった蒼空も、智紀（大倉琉人）や拓実（藤原聖）に半ば強引に参加させられる。すると、絵の具まみれになるうちに、だんだん楽しくなったのか、久しぶりに笑顔を見せるのだ。そのことをきっかけに蒼空は穏やかになり、暴れて怪我をさせてしまった優（比嘉愛未）にも素直に謝罪する。しかし、依然としてタツキには心を許せず、頬を触られた拍子に思わず身を引いてしまった。

それでも、タツキの愛情が伝わっていないわけではなかった。ボディーペインティング以降も蒼空を気にかけ、音楽フェスに来てもらおうとメッセージ付きの招待状を贈ることにした智紀たち。そこに、タツキは言葉ではなく蒼空の似顔絵を添える。それを見て蒼空が思い出したのは、かつてタツキから教わって描いた似顔絵を褒めてもらったことだ。

あの時も、中学受験したいと言い出した時も、テストでカンニングした時も、蒼空はただタツキに褒めてもらいたかっただけなのではないだろうか。「すごいじゃん！」と笑顔になってほしかった。でも、今は心配ばかりかけ、不安そうな顔にさせてしまっている。そこから「このままじゃ嫌だ。変わりたい」と思い、一歩を踏み出したのは蒼空自身だ。タツキが導いたわけでも、促したわけでもない。だが、タツキが描いた似顔絵から、自分を信じて待ってくれていることが確かに伝わったからこそ、その思いに応えようとしたのだろう。

音楽フェスに現れた蒼空は、「ユカナイ」みんなの似顔絵を描いた横断幕を披露した。タツキがこぼした黄色の絵の具の上に、さまざまな笑顔が広がる様はまるで向日葵のようだ。子どもは成長とともに親の手を離れていく。親の知らないこともどんどん増え、タツキのように寂しさや不安から無意識に子どもをコントロールしようとしてしまう人も多いのではないか。だけど、それでは逆に成長を妨げてしまうことになる。

音楽フェスの後、蒼空に改めて謝罪し、「ずっと蒼空の味方だから」と伝えたタツキ。子どもを信じて見守る。もし子どもが壁にぶつかっても、焦ってどうにかしようとするのではなく、まずは気持ちを受け止める。そうやって親がどんな時も味方でいてくれたら、子どもは自ずと悩みに対しての答えを見つけ、自分だけの花を咲かせられるのではないだろうか。たとえ学校に行けなくても、「構わない！ そんなの気にしない！」と笑える子どもの未来はきっと明るい。

蒼空が描いた4コマを絶賛し、「お父さん、今度は甘すぎる」と笑われるタツキは正真正銘の甘すぎる先生。その根底にあるのは、子どもたちに対する心からの信頼と敬意だった。（文＝苫とり子）