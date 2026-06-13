第67回宝塚記念（GI）枠順
第67回宝塚記念（GI）枠順
2026年6月14日（日）3回阪神4日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 ダノンデサイル（牡5 戸崎圭太）
1-2 ミュージアムマイル（牡4 D.レーン）
2-3 シュガークン（牡5 吉村誠之助）
2-4 ミクニインスパイア（牡4 丹内祐次）
3-5 クロワデュノール（牡4 北村友一）
3-6 ビザンチンドリーム（牡5 西村淳也）
4-7 ファミリータイム（牡5 幸英明）
4-8 タガノデュード（牡5 高杉吏麒）
5-9 コスモキュランダ（牡5 横山武史）
5-10 ジューンテイク（牡5 松山弘平）
6-11 シンエンペラー（牡5 坂井瑠星）
6-12 マイネルエンペラー（牡6 川田将雅）
7-13 シェイクユアハート（牡6 古川吉洋）
7-14 スティンガーグラス（牡5 岩田望来）
7-15 マイユニバース（牡4 横山典弘）
8-16 メイショウタバル（牡5 武豊）
8-17 レガレイラ（牝5 C.ルメール）
8-18 ミステリーウェイ（セ8 松本大輝）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。