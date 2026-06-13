音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する「Ｇｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された。最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞には、７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」が輝いた。７人は受賞後に喜びの声を明かした。

真中まなは満面の笑みで報道陣の取材に対応。「昨年、この会に参加させていただいてから、今年ルビーをいただくことを目標に頑張ってきた。本当にうれしい気持ちでいっぱいです」と自然と頬が緩んだ。念願のルビーを手にし「本当にずっしりと重たい。すごくうれしさと緊張とが相まっているんですけれども、いただいた賞を大切に、ふさわしいアイドルとして、これからも日本から世界へアイドルカルチャーを引っ張っていけるような存在になれるように頑張りたいと思っています」と力を込めた。

昨年のＭＡＪでは「今までにない高揚感があった」と語った鎮西寿々歌。今年も祭典に参加できたことに感謝し、「音楽というのは本当に言葉を超えるものだと思うので、こうして世界に日本のカルチャーを海外に発信できるというのは本当に素晴らしいと思っている。私たちも『原宿から世界へ』というスローガンを掲げているので、そこに『ＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩ』を発信していく。そんなことができているのかなと思うと、すごくうれしく思います」と語った。

日頃から支えてくれるファンへも思いがあふれ、真中は「これからもＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの『ＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩ』ところをたくさんお届けするので、見逃さないでください」と呼びかけた。