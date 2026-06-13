ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫「母親になるとピザの耳が好きになるんだろ？」その意味不明な発言… 夫「母親になるとピザの耳が好きになるんだろ？」その意味不明な発言は何…？ 異常な光景に妻が気づいた衝撃の事実 夫「母親になるとピザの耳が好きになるんだろ？」その意味不明な発言は何…？ 異常な光景に妻が気づいた衝撃の事実 2026年6月13日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 義母がずっと立ちっぱなしで動き回っているのに、夫も義父も誰も声をかけない…。これって普通なのでしょうか？妻が夫に指摘しても、返ってくるのは「座るのが好きじゃないんだよ」というのんきな答えだけ。悪意がないぶん、余計にモヤっとしますね。この後も次々と驚くべき場面が…！>>【まんが】お母さんはピザの耳が好き？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】お母さんはピザの耳が好き？ 「結婚して本当によかった」独身友人を見下し始めた妊婦友の本音【私が幸せ教えてあげる Vol.3】 さっきまで崩れ落ちていたのに急展開…真剣な顔で告げられた“まさかの場所”【裏切りには代償を Vol.124】