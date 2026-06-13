俳優の櫻井淳子さん（53）が、最初に手にした愛車や憧れの車と共に思い出を振り返りました。

櫻井さんは、1991年にドラマ『葡萄が目にしみる』でデビュー。『ショムニ』や渡瀬恒彦さんとコンビを組んだ『おみやさん』など数々の話題作に出演し、現在も活躍中。一方、プライベートでは1児の母。18歳になる娘の思春期の絆を支えたのも車という特別な空間だったといいます。

■初愛車は『三菱 パジェロ』のはずが…「淳子には小さな車を買ってやる」

1997年、24歳で櫻井さんが初めて手にした車は、『三菱 パジェロ（2代目）』。9年ぶりのフルモデルチェンジでは、世界初のスーパーセレクト式4WDシステムを採用。オフロードのみならず、一般道の走行においても快適な走行を実現した、90年代を代表するオフローダーです。

櫻井さんは、『パジェロ』を番組の賞品として獲得したものの、運転初心者には車体が大きすぎないかと父に相談したといいます。すると、父から「じゃあ俺がその『パジェロ』をもらうから、淳子には小さな車を買ってやる」と思わぬ提案が。こうして初めて手にした『パジェロ』は父の愛車となり、櫻井さんの手元には別の車がやってくることに。『パジェロ』の運転はしなかったものの、助手席には乗っていたそうで、「実家に帰った時は父の隣に乗って、ホームセンターに連れていってもらったりとか」と語りました。

18歳で原宿でスカウトされて芸能界入りした櫻井さんは、その経緯を「その頃あやしいなっていうのがあったので、両親に話をして、“え〜それは危ないんじゃないの”っていうのもあったんですけど、事務所から電話が何回かかかってきて。で、通うようになって、芸能界に入ろうってなった」と説明。さらに、「“事務所に入って、もしタレントとしてうまくいかなければ、経理として雇ってあげるから。保証はするから”っていうことで。あ、それは一石二鳥だよって」と言われた言葉を振り返りました。

■25歳で買ってもらった“正真正銘の初愛車”『トヨタ カローラ スパシオ』

1998年、25歳で父が買ってくれたという“正真正銘の初愛車”は『トヨタ カローラ スパシオ』。“私の部屋”をテーマに開発され、最小回転半径4.8メートルの取り回し性に優れたコンパクトボディー。さらに、全高1620ミリという個性的なスタイルを持ち合わせた1台です。

知り合いのプロデューサーに声をかけてもらい、ドラマ『ショムニ』で社内一の魔性OL・宮下佳奈役を演じた櫻井さん。しかし、素顔は役柄とは真逆のボーイッシュなタイプだそうで「撮影入るまではどうしようっていうので、鏡を見てどんな表情をすればいいか。色っぽい女優さんがこういう感じでやっているから、しぐさをまねしてみようっていう感じで」と役作りについてコメントしました。

2001年、28歳で選んだのは『フォード フェスティバ ミニワゴン』だったという櫻井さん。その理由を「事務所の現場車が『日産 ステージア』で。ステーションワゴンだったんですね。で、なんかかっこいいなって思っていたんですけど、事務所と同じ車に乗るのもな、ちょっと嫌だなと思って。『マツダ デミオ』を最初勧められたんですけど、同じような形の『フォード フェスティバ ミニワゴン』もあるよっていうので。フォード（の響き）ってかっこいいな」と、憧れの車に近い形の車を選んだことを明かしました。

■妊娠をきっかけに買い替えた『アウディ A4アバント』

2007年、34歳で人生の転機を支えたという1台が、『アウディ A4アバント』。効率的な過給システムを可能にしたTFSIエンジンを採用。ダイナミックな走りと快適性、さらに洗練されたエレガントなスタイリングを実現した1台です。

購入に至った経緯について「夫が乗っていた『ジープ グランドチェロキー』に乗っていたんですけど、その時に妊娠したんですよ。で、妊婦だと背が高くて。ちょっと怖くて替えたいって言って替えたのがこれ（『アウディ A4アバント』）」と説明した櫻井さん。また「『日産 ステージア』が大好きなので」と語り「ステーションワゴンがほしいっていうので、この形にしました」と、ここでも『日産 ステージア』の名前が飛び出しました。

ここで、刑事ドラマシリーズ『おみやさん』で共演した俳優・渡瀬恒彦さんの話題になり「役者のあり方っていうんですかね、そういうのをすごく勉強させてもらった」と話した櫻井さん。渡瀬さんは運転がうまかったそうで、思い出として「劇中車で、『洋子車』っていう小さめの車を事件現場に2人で乗っていくっていうシーンがあったりした時に、A地点からB地点に行って到着。で、A地点に戻る時に、毎回スタッフさんが私と代わってA地点に戻るっていうことをしていたら、イライラしちゃったんでしょうね、“めんどくさい、そんなことするの。櫻井代われ”って。“え？ なんですか、わかりました”って。“じゃあ行くぞ”って言っていきなりバックで戻りはじめたんです。いきなりジェットコースターみたいで、うまいからできるんでしょうけど、ちょっとドキドキしたっていう思い出が」と振り返りました。

さらに話題は夫との出会いについて。櫻井さんは「（夫は）『おみやさん』でアシスタントプロデューサーをしていたので、現場に常にいたんですね」と明かし、「たまたま、住んでいた街が一緒で、すごく近所だったんです。おうちを聞いたら、一本道の私がこちら側で、彼が向こう側でっていう一本道でつながっていたんですよ」と偶然のつながりを語りました。

■憧れの『日産 ステージア』を初運転「重厚感があって」

最後に登場したのは、事務所の現場車だった『日産 ステージア』。ゆとりある広いキャビンとラゲッジルームに加え、スカイラインでも採用されたV6エンジンを搭載し、世界最高水準の安全性能を実現した1台です。

櫻井さんは「この形がすごくいいなと思って」とコメント。特に「この伸びている感じがかっこいいなと思って」と横から見た形を絶賛。これまでは運転してもらう車だった『日産 ステージア』を初めて運転し「国産車だとは思えない重厚感があって、ペダルの踏み心地も重い感じがありますね」とコメントしました。

ここで話題は18歳になるという娘との関係に。「娘は推し活をしていて、あるグループの。“そのグループのイベントがあるから、ママ送っていって”って言われて一緒に行ったりとか。ディズニーランドに一緒に行こうって誘われて、2人で行ったりとか」と仲の良さをうかがわせるコメントも。

そんな櫻井さんですが「昔は違いましたね、反抗期もありましたし、取っ組み合いのケンカとかもしたんですけど。でもそれを乗り越えて、今すごく仲がよくって、たぶん私のこと世界一大好きってよく言っているんですよね、今でもずっとそうだと思います」と娘の反抗期を回顧。また、「隣に乗って“言いたいことがあるなら言って”みたいな。結構、車の中だからこそ言えるっていうのもあったりして」と、車は家族と話す場所でもあったと語りました。

そして最後に、“櫻井さんにとって車とは？”と聞かれると「家族と過ごす空間ですね。あまり1人の時って乗る機会がなかったんですけど、結婚して、子どもが生まれて、今犬も飼っているんですけど。常に家族一緒に車で行動しているので、なんか車っていうと、家族だな」と、車への思いを明かしました。

（6月13日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴』を再構成）