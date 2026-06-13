７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が１３日、東京・ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯで行われた「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」の授賞式に出席。主要６部門の一つである「最優秀ニュー・アーティスト賞」に選ばれた。

ＨＡＮＡのＣＨＩＫＡは、プロデューサーを務めるラッパーのちゃんみならへ感謝の気持ちを伝えた上で「デビューから、誰かの生きる意味になりたいと思いながら歌ってきました。このような賞をいただいて、本当に光栄です」と受賞の喜びを語った。

パフォーマンス後の囲み取材では、ＣＨＩＫＡが「緊張しすぎて言えなかったことがあるので、この場をお借りして言わせていただきたいんですけど…」と切り出すと「この賞は私たちに関わってくださった全ての方々に贈られる賞。本当にありがとうございますと言いたかったです」と改めて感謝。

ルビーのトロフィーを手にしたＭＡＨＩＮＡは「うわ！ 重っ！」と驚きながらも「すごく重くて、ずっしりした印象です。サカナクションさんが我が子のように抱えているのを見て『うらやましいな』と思いながら見ていたので、すごくうれしい」と笑顔を浮かべた。