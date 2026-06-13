音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する「Ｇｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された。「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」は、５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」が輝いた。

Ｍ！ＬＫは「Ｐｒｅｍｉｅｒｅ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」でも最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞など４部門を受賞。ダンサーのアオイヤマダからルビー（トロフィー）を受け取り、山中柔太朗は「信じられない気持ちでいっぱいです」と関係者やファンに感謝。感極まった表情で「アイドルという職業は本当にすばらしいもので、たくさんの人を笑顔にする力があると思っています。これからも日本中をもっともっと元気にできるように精進します」とあいさつし深々と頭を下げると、５人で抱擁し喜びを分かち合った。

Ｍ！ＬＫは昨年２月に、１０周年を記念しリリースされたアルバムのリード曲「イイじゃん」がＳＮＳで話題を集め、一躍知名度がアップ。大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に初出場を果たすと、２６年に突入しても「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」と立て続けにヒットを記録した。「好きすぎて滅！」はビルボードの上半期チャートでは２４週連続でトップ１０入りを果たすなど、今年を代表する楽曲のひとつとなっている。

楽曲の人気が高まるとともに、５人の個性が爆発し、各メディアに引っ張りだこ。演技、バラエティー、ＭＣと多方面に活躍の幅を広げている。グループは「日本を元気に明るくしたい」というテーマを掲げて活動をしており、現在は４月から８月まで毎月新曲を届ける「モー烈モー進！リリースプロジェクト」の真っ最中だ。規格外の成長曲線を描きながら、“国民的グループ”へと突き進むＭ！ＬＫの今後から目が離せない。