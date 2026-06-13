１次Ｌ初戦のオランダ戦を２日後に控え、日本代表は１２日（日本時間１３日）、決戦の地ダラス入りした。負傷離脱した遠藤航（３３）＝リバプール＝の代わりに招集されたＦＷ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝も合流。２６人がそろったことで、新主将のＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝は１２日夜、選手ミーティングを実施する考えを明かした。長年チームを引っ張った遠藤の離脱による動揺を乗り越え、一体感を高めるのが狙い。森保ジャパンが“ワンチーム”で強豪オランダ撃破に挑む。

オランダ戦直前の遠藤離脱＆代表引退の衝撃を乗り越え、森保ジャパンが結束を高める。雨の中で行われた試合２日前の練習では、新主将の板倉、３９歳の長友が「さあ、行こう」と声を張り上げた。板倉は「非常にいいトレーニングができた」と充実感をにじませ、「もう一段階、グッと“ワンチーム”というところにこだわりたい」と言葉に力を込めた。

一体感を醸成するため、ダラス入り後の宿舎で、町野も含めて全選手でミーティングを実施する予定を明かした。遠藤に代わり主将となった板倉は「初戦に向け、一つの不安も取り除きたい。みんなが思っていることを共有したい」と狙いを明かした。前回、自身が初出場だったカタール大会では選手ミーティングでベテランＧＫ川島永嗣が涙ながらに熱く語り、強豪スペイン撃破、決勝トーナメント進出につなげた体験も生かすつもりだ。

板倉が「このチームには素晴らしい先輩たちがいて恵まれている」と話すように、サポートメンバーの前Ｗ杯主将ＤＦ吉田麻也、メンターのＭＦ南野拓実、５大会連続Ｗ杯出場の長友がおり、行動でも言葉でも引っ張れる強力な経験者たちがいる。新主将は「前回は永嗣さんだったり、先輩たちの言葉によってチームの気持ちがもう一段階、上がった。自然とそういう風になってくると思う。とにかく一試合目にどれだけみんなが気持ちよく臨めるかが大事」と強調した。

１１日朝、チーム全体に遠藤主将の離脱が伝えられ、涙する選手も出るほど大きな衝撃が走った。遠藤は新主将の板倉に自らの思いを託し、その後、Ｘで代表引退を表明。左足のけがの状況を判断し、最終的に森保監督がチームの中心だった遠藤の離脱を決断していた。

準優勝３回の強豪オランダが待つ初戦へ、遠藤と同じ３３歳の伊東は「航が離脱した時はみんな多少は思うところがあったと思うけど、今はもう初戦に向けて全員が集中できている」とチームの気持ちを代弁した。腹を割って意見交換する“ダラスの夜”で一丸となり、森保ジャパンの世界一への戦いが日本時間１５日午前５時、幕を開ける。（岩原 正幸）

◆日本代表の主な選手ミーティング

▼０５年６月 ドイツＷ杯最終予選・バーレーン戦を前にしたアブダビ合宿中、主将ＤＦ宮本恒靖が選手を集めた通称「アブダビの夜」。直前の親善試合・ペルー戦、ＵＡＥ戦で連敗したチームに奮起を促した

▼１０年５月 南アＷ杯前のスイス・ザースフェー合宿中にＧＫ川口能活の提案で開催。直前の親善試合で連敗した状況で、ＤＦ田中マルクス闘莉王は「俺たちは下手くそなんだ！」、中沢佑二は「泥臭く戦おう」と方向性を統一した

▼１３年１０月 東欧遠征のセルビア戦、ベラルーシ戦の間に実施した通称「ミンスクの夜」。チームの戦術面のマイナーチェンジを含め、話し合いを持った

▼２２年１１月 カタールＷ杯で１次Ｌ突破をかけた第３戦・スペイン戦前夜に実施。サブとしてチームを支えていたベテランＧＫ川島永嗣が涙ながらにＷ杯にかける思いを語り、チームは結束した