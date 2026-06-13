プロ野球のファーム・リーグは13日、東、中、西地区と交流戦でナイターを含めて7試合が行われた。

東地区の日本ハムはロッテ戦（鎌ケ谷）に9―0で大勝。先発・柴田は1回1安打1奪三振無失点で、2番手の育成選手・松本が5回1安打無失点で2勝目（2敗）。5投手での完封リレーだった。西川が初回の先制2号ソロなど2打点。ドラフト5位・藤森（明徳義塾）が2安打3打点、育成選手の浜田が2安打2打点。ロッテ先発の育成選手・森は4回7安打6奪三振4失点で5敗目（1勝）。打線は高部が放った3安打のみに終わった。

オイシックスはヤクルト戦（柏崎）に7―4で逆転勝ち。先発・石田が5回4安打3失点で、3番手・安城が1回無安打2奪三振無失点で2勝目を挙げた。園部が3安打、田中が2安打2打点。ヤクルト先発・小川は5回8安打7奪三振で3失点。山田が初回に1号ソロを放った。

中地区のハヤテは巨人戦（ジャイアンツタウン）で15安打を放って7―5。平尾が3回の先制1号2ランなど4安打、今村が6回の5号ソロなど3安打、鈴木将が3安打を放った。先発・高取は8回4安打4失点（自責3）で4勝目（4敗）。巨人は増田陸が2安打1打点。先発・マタは6回10安打6奪三振5失点で3敗目（3勝）を喫した。

西武は中日戦（カーミニークフィールド）に7―3。先発・杉山が6回6安打3失点で6勝目（3敗）を挙げた。中村剛が3回に4号満塁本塁打、林安可が3回に2号ソロ。茶野が2安打1打点。中日先発・三浦は3回6安打3奪三振5失点で4敗目（4勝）。育成選手の福元が2安打3打点、ドラフト5位・新保（東北福祉大）が2安打。

西地区のオリックスは広島戦（JAアグリあなんスタジアム）6―5で逆転勝ち。内藤が5回の4号逆転3ランなど4打点をマークした。香月が3安打1打点。先発・山口が5回8安打4失点（自責3）で3勝目（3敗）。広島は佐藤啓が初回に先頭打者本塁打となる3号ソロを放つなど2安打。末包が2安打1打点、中村奨が2安打。先発のドラフト5位・赤木（仏教大）は4回1/3を8安打5失点で1敗目を喫した。

ソフトバンクは阪神戦（タマホームスタジアム筑後）に7―2。先発・大関が8回7安打2失点で2勝目を挙げた。ともに育成選手の佐倉が3安打2打点、西尾が2安打。阪神先発・茨木は5回6安打4失点（自責3）で3敗目（2勝）。

楽天はDeNAとのファーム交流戦（秋田）で先発全員の16安打を放って10―8で逆転勝ち。先発のドラフト2位・伊藤樹（早大）が5回7安打5失点で4勝目（1敗1セーブ）を挙げた。YG安田が5回の3号3ランなど3安打4打点。陽柏翔が3安打1打点、ドラフト3位・繁永（中大）が3安打。DeNA先発・藤浪は4回0/3を9安打8失点（自責5）で2敗目（2勝）。東妻が2回の2号2ランなど3安打3打点、井上朋が6回に1号ソロ。林が2安打1打点をマークした。