【JリーグオールスターDAZN CUP】J2・J3EAST-A 2−0 J2・J3EAST-B（6月13日／MUFGスタジアム）

【映像】圧巻ボール奪取からの超絶スルーパス

JリーグオールスターでJ2・J3EAST-AのMF鎌田大夢が、日本代表MFである兄・鎌田大地を彷彿とさせるプレーを披露した。味方FWへの完璧なスルーパスでアシストを記録すると、ファンからは「兄貴ばりのスルーパス」と興奮の声が上がった。

6月13日、17年ぶりのオールスターゲームとなる「JリーグオールスターDAZN CUP」が開催された。

オープニングゲームとなった「J2・J3EAST-A」と「J2・J3EAST-B」の一戦で、J2・J3百年構想リーグを制したベガルタ仙台の鎌田大夢が、ファンを驚かせるプレーを披露した。

FIFAワールドカップの日本代表メンバーである鎌田大地を兄に持つMFは、15分から途中出場。すると、その3分後にチームの2点目をお膳立てした。

ハーフウェイライン付近でボールを奪うと、一度ターンしてから背後に抜け出したディサロ燦シルヴァーノ（モンテディオ山形）へスルーパスを通した。

抜け出したFWはGK川島永嗣（ジュビロ磐田）をかわしてゴールを決め、勝利を決定づける2点目となった。

ボールコントロールからラストパスまで、兄と見紛うようなプレーはSNSでも話題に。「鎌田弟上手すぎる」「「プレースタイルが似てる」「これは鎌田そのもの」「兄貴ばりのスルーパス」「すごくいい縦パス」「ボール奪取からの身のこなしからの見事なスルーパス」「アカン見つかってまう」「別格すぎる」「といった驚きと称賛の声が相次いだ。

試合はこのゴールがダメ押しとなり、2−0でJ2・J3EAST-Aが勝利した。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）