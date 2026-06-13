国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）2026」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた。グランドセレモニーで、主要6部門の受賞者・楽曲が発表され、女性7人組「HANA」が最優秀ニュー・アーティスト賞に輝いた。

プレゼンターのギタリスト・布袋寅泰がHANAの名を読み上げると、メンバーは壇上に上がってトロフィー「ルビー」を受け取った。CHIKAは「本当にありがとうございます。デビューからずっと誰かの生きる意味になりたいと、そう思いながら歌ってきました。その結果がこのような賞をいただけて本当に光栄です」などとスピーチした。

その後の囲みでは「スピーチのときに緊張しすぎて言えなかったんですけど、この賞は私たちにではなくて、関わってくださった全ての方々に贈られる賞だと思いますので、それを代表して、私たちからありがとうございますということを伝えたかったです。…できませんでしたけど」と笑った。

NAOKOは「世界中の人々にいろんな音楽を届けたいのはもちろんなんですけど、やっぱり自分たちの心の中にある声を皆さんに届けることが、HANAの使命といいますか、これからやっていく究極のプレゼントと思うのでそれをちゃんと誇りを持って、プライドを持って、そして感謝を持ちながら日々頑張りたいなと思います」と気持ちを新たにした。

同賞はCANDY TUNE、HANA、luv、STARGLOW、ブランデー戦記がノミネートされていた。

同音楽賞は米グラミー賞をモデルに昨年創設。2年目となる今年は最優秀楽曲賞など主要6部門を含む計63部門が設けられ、ノミネートは「音楽人」5000人以上の投票によって決定した。