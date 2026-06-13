【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝溝田拓士】米国とイランは１２日、戦闘終結に向けて協議中の覚書について「数日以内」に署名するとの見通しをそれぞれ示した。

ホルムズ海峡を開放し、６０日間でイラン核問題の解決策を継続協議する方向で合意するとの見方が強まっている。

米政府高官は１２日、記者団に、覚書の草案を巡る交渉について「ゴールラインにとても近い」と述べた。イランのアッバス・アラグチ外相もイラン国営テレビで、覚書が１４項目になるとし、「最後の瞬間まで変更はあり得る」としながらも「（合意に）これまで以上に近づいている」と述べた。

トランプ米大統領は１２日、米主要ニュースサイト・アクシオスの取材に、覚書の署名が週末か１５日にも行われる可能性があるとの認識を示した。

米高官の説明によると、覚書の署名後にホルムズ海峡が開放され、米軍によるイラン船舶を対象にした海上封鎖は解除される。６０日の期間を設けて、濃縮ウランの処分方法などイランの核開発計画放棄に向けた具体的な交渉に入る。

イランの凍結資産は、合意の履行状況に合わせた経済制裁の緩和で段階的に解除されていく。イランの合意順守を確保する査察体制も盛り込む。イスラエルと親イラン勢力ヒズボラの衝突が続いたレバノンでの戦闘停止も覚書に含まれる。

この米高官は、▽イランが核開発計画を放棄する▽イランの濃縮ウランを現地で処分し、国外に搬出する▽イランは地域の親イラン組織に資金提供しない――ことが覚書に明記されるとした。

ただ、両国の認識にはずれもある。米高官は覚書署名後すぐにホルムズ海峡が開放されるとの立場だが、アラグチ氏はイランとオマーンが海峡の管理を巡る共同計画を作ると説明した。