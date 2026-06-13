【FIFAワールドカップ2026】アメリカ代表 4−1 パラグアイ代表（日本時間6月13日／ロサンゼルス・スタジアム）

【映像】「衝撃の動き」からゴラッソ（実際の様子）

アメリカ代表のFWフォラリン・バログンが、衝撃のゴラッソを叩き込んだ。相手DFを置き去りにするスピードで抜け出すと、最後は逆足の左足でゴールネットを揺らし、解説陣も「バログン、ぐんっ！」と興奮を隠せない様子だった。

日本時間6月13日、FIFAワールドカップ2026グループD第1節で共催国のアメリカ代表はパラグアイ代表と対戦。7分にオウンゴールで先制すると、31分にはバログンの得点でリードを広げ、前半アディショナルタイムの45＋5分には再びバログンがダメ押しとなる3点目を奪った。

敵陣中央から右サイドに一気に走ったバログンは、MFマリク・ティルマンから縦パスを引き出す。そのままDFオマル・アルデレーテのタックルに耐えて振り切ると、カバーにきたDFグスタボ・ゴメスもかわして左足を一閃。強烈なシュートをゴール右隅へ突き刺した。GKオーランド・ギルも唖然とするしかない一撃だった。

ファンからも「強い」「えぐい」などの声

この圧巻のゴラッソに、DAZNで解説を務めた権田修一氏（ヴィッセル神戸）は「素晴らしい！」と感嘆の様子。同じく解説を担当した田中裕介氏も「バログン、ぐんっ！でしたね（笑）」と反応すると、権田氏も「バログン抜群だなって言いそうでした（笑）」と相手を置き去りにした加速力とフィニッシュワークを称賛した。

SNSでもアメリカ代表エースによるスーパーゴールが話題に。「左足でのコンシューお見事」「しかしバログン利き足は右というね…」「バログン止まらない！」「バログン強いなー」「あそこで倒れずにフィニッシュまで持ち込めるのがストライカー」「バログンえぐいやろこれ」「素晴らしい。覚醒しとるやん」など、驚きと称賛の声が相次いだ。

南野拓実も所属するモナコでバログンは、今年2月から4月にかけてリーグ・アン8試合連続ゴールを記録。クラブでの好調を持ち込んでW杯でも、さらなる覚醒を見せるか注目される。

（FIFAワールドカップ2026）

