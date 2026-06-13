メキシコ代表のワールドカップ開幕戦勝利後、スタジアム周辺で発生した乱闘騒ぎが生中継に映り込み、話題となっている。『THE Sun』が報じた。



騒動が起きたのは、南アフリカ代表に2-0で勝利した直後のエスタディオ・アステカ周辺だ。『Fox Sports Mexico』の記者カルロス・エルナンデス氏が試合後のリポートを行っていた最中、背後で突然複数の男性による殴り合いが発生した。





En la transmisión en vivo de Fox Sports México se estaban agarrando a putazos 2 aficionados de México JAJAJAJAJAJAJAJAJA. Que maravilla de país. pic.twitter.com/BJbCYii6t3 — JP (@Juampachabal03) June 12, 2026

エルナンデス氏は当初、そのままリポートを続けていたものの、メキシコ代表のユニフォームを着た男性も騒動に加わるなど状況は悪化。パンチが飛び交う事態となり、放送スタッフは急きょ中継を打ち切ってスタジオへ映像を切り替えた。突然の出来事にスタジオ出演者たちも驚きを隠せなかったという。幸いにもエルナンデス氏にケガはなく、その後の放送で騒動の経緯を説明している。同記者によると、発端は試合後の交通料金を巡るトラブルだったようだ。サポーターたちはスタジアムから約3キロ離れたプラサ・グラン・スールへの移動を希望していたものの、1人あたり400メキシコペソを請求されたことで口論に発展したという。エルナンデス氏は「すべて問題ない。かなり激しい状況だった」と振り返り、「1人400ペソを請求されたことから混乱が始まり、最終的にこのような争いになった」と説明している。一方、ピッチ上ではメキシコ代表が南アフリカ代表を2-0で下し、好スタートを切った。アル・カーディシーヤ所属のFWフリアン・キニョーネスとフラム所属のFWラウール・ヒメネスが得点を記録し、開催国として白星発進を飾っている。しかし、本来なら祝福ムードに包まれるはずだったスタジアム周辺は、生中継で映し出された乱闘騒ぎによって思わぬ形で注目を集めることとなってしまった。