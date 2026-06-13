野村麻純＆森優理斗、親子役で『タツキ先生』ゲスト出演 “最終話直後”10.5話あらすじ
俳優の町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜 後9：00）最終話が、きょう13日に放送された。Huluでは、放送後からオリジナルストーリー第10.5話が配信開始。フリ―スクール「ユナカイ」を訪れる親子役として、野村麻純＆森優理斗がゲスト出演している。
【写真】花束を持って…号泣のランクアップの模様
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。Huluで配信されるオリジナルストーリーでは、ふたたび向き合いはじめた浮田家と「ユカナイ」の温かい日常を描くアフターストーリーを描く。
森は、担任の先生ともうまくいかず学校へ行きたくないという小学6年生・宮内賢太役を演じ、そんな息子を案じ、勉強のことを心配する母親・美玖役を野村が演じる。
「掃除中は喋っちゃいけない」「チャイム着席を完璧にしなきゃいけない」など、厳しいルールを強いられる学校にもう行きたくないという賢太。そんな彼が、フリースクール「ユナカイ」にやってくる。1日体験入会をするも、しずくに「自由に過ごして」と言われ戸惑ってしまう賢太。楽器演奏や、ゲーム、うどん作りに参加するもなかなかなじめず、「周りは今みんな勉強してるのに、自分だけ…こんなことしてていいのかなって」と不安を募らせる。そんな賢太に、タツキは「ゆっくりで大丈夫だよ。迷うのも自由だから」と声をかける。すると遊ぶ子どもたちを眺め何やら考え始めて…。
【写真】花束を持って…号泣のランクアップの模様
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。Huluで配信されるオリジナルストーリーでは、ふたたび向き合いはじめた浮田家と「ユカナイ」の温かい日常を描くアフターストーリーを描く。
「掃除中は喋っちゃいけない」「チャイム着席を完璧にしなきゃいけない」など、厳しいルールを強いられる学校にもう行きたくないという賢太。そんな彼が、フリースクール「ユナカイ」にやってくる。1日体験入会をするも、しずくに「自由に過ごして」と言われ戸惑ってしまう賢太。楽器演奏や、ゲーム、うどん作りに参加するもなかなかなじめず、「周りは今みんな勉強してるのに、自分だけ…こんなことしてていいのかなって」と不安を募らせる。そんな賢太に、タツキは「ゆっくりで大丈夫だよ。迷うのも自由だから」と声をかける。すると遊ぶ子どもたちを眺め何やら考え始めて…。