オランダ戦の注目ポイントを担当記者３人がそれぞれポジション別に「占う」。日本代表のキーマンは、オランダの脅威となる選手を崩し、止めることができるのか。

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【不動の綺世、ジョーカーに小川】

森保ジャパンに不動の１トップがいることは大きい。ＦＷ上田は、劣勢予想の強豪オランダ戦について「（プレーを）変える必要はない。前回のＷ杯が終わり、監督、選手も（半数が）同じで戦術をアップデートしてきた。ここで、じゃあ全員で守りましょうというのはない」と真っ向勝負を宣言。２２年カタールＷ杯のドイツ戦、スペイン戦のように、ほとんどボールを持たれ、相手が油断したところを奇襲するという戦法ではなく、攻撃面でも最初は五分五分の戦いになりそうだ。

上田は今季、オランダリーグで２５得点をマークして得点王に輝いた。オランダ代表には、国内リーグ以上のレベルの選手たちがそろうが、そこは１・５列目のＭＦ久保、伊東らとの連係で崩しにかかる。途中出場見込みのＦＷ小川は「ＤＦファンダイクはトッププレーヤーだが、ちょっとサボるところや付け入る隙はある」という。静かに勝負を決める場面を思い描いている。（岩原 正幸）

【海舟がラインデルス上回れるか】中盤対決で鍵を握るのは、ボランチのＭＦ佐野海舟だろう。オレンジ軍団の中盤で要警戒はＭＦラインデルス。トップ下気味のポジションからドリブル、パスで違いを作り、高精度のミドルも武器とする。ハイレベルな万能型プレーヤーだが、“デュエル（対人守備）王”の佐野が圧倒的な運動量とボール奪取能力で上回ることができれば、高い位置から一気にカウンター攻撃を仕掛けられる。また、ボランチでコンビを組むＭＦ鎌田が自由にボールを持つ時間を作り、ゲームメイク能力を際立たせることができれば、日本のチャンスは確実に増えるはずだ。

ラインデルスと中盤を構成する、デヨング、フラフェンベルクも世界屈指の実力を誇るだけに、２枚のシャドー（１トップ後方）の選手も含めた中央の４人がいかに攻守で上回れるかが、勝敗を左右する。（後藤 亮太）

【伝統３トップ封じで勝機見える】ＧＫ鈴木彩、ＤＦ谷口らを中心とした日本守備陣が、オランダ伝統の３トップに挑む。サイド攻撃が特徴のオランダは、左ウィングにＦＷハクポ、右ウィングに代表キャリアはまだ２試合の“秘密兵器”ＦＷシュメルビルを擁し、センターＦＷマレンを含めたスピードあふれる“３本の矢”が日本ゴールに迫る。

日本の守備陣は不動の守護神ＧＫ鈴木彩、左に伊藤、中央に谷口、右に渡辺、または冨安の先発が濃厚。日本屈指の快足を誇るＤＦ伊藤がスピード系ＦＷシュメルビルを抑え込み、粘り強い渡辺か、負傷さえなければ日本最高のＤＦ・冨安がハクポ得意のカットインを封じれば、勝機は見えてくる。

またマレンは、直近２試合の親善試合で数々の決定機を外しており、不振に陥っている。経験豊富な谷口が、ラインの駆け引きなどでマレンにストレスをかけ続ければ、オランダの得点確率は大きく下がるはずだ。（金川 誉）