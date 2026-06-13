「この美女グループ何者？」「見惚れた」と反響「CHANCE GALs」制服姿で可愛さ全開 レアキャスト・きほは夢を追いかける人へメッセージ「失敗を恐れず」【学生ランウェイ名古屋】
【モデルプレス＝2026/06/13】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組「チャンス学校チェンジ科」（隔週水曜日23時〜）から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。
【写真】「何者？」謎の美女グループの美脚輝く制服姿
元アイドルやモデル、キャバクラキャストらがスタジオでの企画やロケを通じて一流の女性を目指す学園バラエティ番組「チャンス学校チェンジ科」。「CHANCE GALs」は夢を諦めたくない女の子たちが集まり、夢を追いかけ続けるために活動。「世の中は平等じゃない。それでも、誰にだってチャンスはある。ということを信じて毎日努力し続けたい」をコンセプトとしている。またメンバーは固定ではなくプロジェクトごとに変更。卒業やメンバー脱退はなく、夢を追いかけ続ける限りは、同グループのメンバーであり続けられる。
制服姿で登場した「CHANCE GALs」は番組のテーマソング「Go for it!!」を披露。ファッションショーのステージでも度々披露してきた楽曲で会場を盛り上げた。続く「Cheat Champ」では可愛らしさ全開。息ピッタリのパフォーマンスで視線を集めた。
パフォーマンス終了後は、1人ずつ自己紹介へ。まりいは「私は地元が愛知県なので、こうして名古屋の皆さんに会えるのがとても嬉しいです」と満面の笑みで地元愛を覗かせ、会場からは温かい拍手が送られた。
また、パフォーマンス後に登場したきほは、夢を追いかける人へのメッセージを求められると「夢を追いかけるということは、たまに怖いこともあると思うんですけれども、失敗できるっていうのは、若さの特権だと思うので、失敗を恐れず、夢を追いかけること自体を楽しみに頑張っていってほしいです」と力強くエール。観客の心を惹きつけるトークで、ステージを締めくくった。
ネット上では「この美女グループ何者？」「見惚れた」「スタイル良すぎる」「制服に合う」「素敵なメッセージ」などと反響が上がっている。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるしんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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◆謎の制服美女グループ「CHANCE GALs」とは
元アイドルやモデル、キャバクラキャストらがスタジオでの企画やロケを通じて一流の女性を目指す学園バラエティ番組「チャンス学校チェンジ科」。「CHANCE GALs」は夢を諦めたくない女の子たちが集まり、夢を追いかけ続けるために活動。「世の中は平等じゃない。それでも、誰にだってチャンスはある。ということを信じて毎日努力し続けたい」をコンセプトとしている。またメンバーは固定ではなくプロジェクトごとに変更。卒業やメンバー脱退はなく、夢を追いかけ続ける限りは、同グループのメンバーであり続けられる。
◆「CHANCE GALs」制服姿で登場
制服姿で登場した「CHANCE GALs」は番組のテーマソング「Go for it!!」を披露。ファッションショーのステージでも度々披露してきた楽曲で会場を盛り上げた。続く「Cheat Champ」では可愛らしさ全開。息ピッタリのパフォーマンスで視線を集めた。
パフォーマンス終了後は、1人ずつ自己紹介へ。まりいは「私は地元が愛知県なので、こうして名古屋の皆さんに会えるのがとても嬉しいです」と満面の笑みで地元愛を覗かせ、会場からは温かい拍手が送られた。
また、パフォーマンス後に登場したきほは、夢を追いかける人へのメッセージを求められると「夢を追いかけるということは、たまに怖いこともあると思うんですけれども、失敗できるっていうのは、若さの特権だと思うので、失敗を恐れず、夢を追いかけること自体を楽しみに頑張っていってほしいです」と力強くエール。観客の心を惹きつけるトークで、ステージを締めくくった。
ネット上では「この美女グループ何者？」「見惚れた」「スタイル良すぎる」「制服に合う」「素敵なメッセージ」などと反響が上がっている。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるしんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるしんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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