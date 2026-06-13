【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントはダンスミュージック
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、当たり前に見られる状態、お正月の恒例行事、そしてダンスミュージックという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
ふ□□
は□□り
よ□□ち
ヒント：特別ではなく、いつでもどこにでもある平凡なこと。年が明けてから初めてお店を開き、買い物を楽しんでもらう催しを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つう」を入れると、次のようになります。
ふつう（普通）
はつうり（初売り）
よつうち（四つ打ち）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、世間一般に広く浸透している標準的な概念から、新春の風物詩として活気にあふれる商業イベント、さらには現代の音楽シーンを支える象徴的なリズムパターンまでを網羅しました。共通する「つう」という響きが、ありふれた毎日の安心感、始まりを祝う華やかな高揚感、体を揺らすビートの心地よさを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、当たり前に見られる状態、お正月の恒例行事、そしてダンスミュージックという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ふ□□
は□□り
よ□□ち
ヒント：特別ではなく、いつでもどこにでもある平凡なこと。年が明けてから初めてお店を開き、買い物を楽しんでもらう催しを思い浮かべてみてください。
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正解：つう正解は「つう」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つう」を入れると、次のようになります。
ふつう（普通）
はつうり（初売り）
よつうち（四つ打ち）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、世間一般に広く浸透している標準的な概念から、新春の風物詩として活気にあふれる商業イベント、さらには現代の音楽シーンを支える象徴的なリズムパターンまでを網羅しました。共通する「つう」という響きが、ありふれた毎日の安心感、始まりを祝う華やかな高揚感、体を揺らすビートの心地よさを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)