趙楽際委員長　北京でシンガポール国会議長と会談

全国人民代表大会常務委員会の趙楽際委員長は6月12日、北京の人民大会堂でシンガポールのシア・キアン・ペン国会議長と会談しました。

趙委員長は、「中国はシンガポールとのハイレベルな政治的相互信頼をさらに深めながら、互いの核心的利益と重要な関心事項を揺るぎなく支持し合い、両国の友好の政治的基盤をより強固なものにしていきたい」と述べた上で、双方が発展計画の連携を強化し、人工知能（AI）、デジタル経済、クリーンエネルギー、科学技術のイノベーションなどの分野における協力を拡大するとともに、質の高い「一帯一路」の共同建設に取り組み、人的・文化交流を活性化し、国民の相互理解と親近感を深め、多国間協力を緊密にし、真の多国間主義を実践していくことに期待を寄せました。

趙委員長はまた、中国全人代はシンガポール国会と立法機関の交流と協力を強化し、立法や監督などの知見を相互に学び合い、両国の質の高い協力を法制度面から支えていくことを強調しました。

シア議長は、シンガポールは一つの中国の政策を揺るぎなく堅持していると述べ、複雑で変動する地政学的情勢の下で、東南アジア諸国連合（ASEAN）と中国の関係の深化に積極的に寄与していくとの考えを示しました。（提供/CGTN Japanese）