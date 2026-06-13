女優の櫻井淳子（53）が、13日放送の BS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、初の愛車にまつわるエピソードを明かした。

21歳で運転免許を取得した櫻井。当初は実家の車に乗っていたが、24歳だった97年、まさかの形で車をゲットする出来事があった。

「実は某番組、フレンドパーク…某フレンドパークで当たりまして。私は石黒賢さんとご一緒させてもらって、石黒賢さんが当てて、パートナーの私ももらった」。TBS系で放送されていた「東京フレンドパーク」で、ダーツの賞品として、三菱パジェロが当たったという。

ところが、パジェロは初めて愛車を持つ人にとっては大きいため、櫻井は父に相談したという。「私が初めての車だと大きいなというので、父に相談をしたら、“じゃあ俺がそのパジェロをもらうから、淳子に小さな車を買ってやるぞ”ということだった」。MCの「おぎやはぎ」矢作兼は「お父さんがうまくやったのかな…？」とツッコミを入れていた。

父が翌年、櫻井のために買ってくれたのが、「トヨタ カローラ スパシオ」。自身にとって初愛車となった。「友人の旦那さんが、トヨタに勤めていた。いい車ないかな？小さめでと言って、勧めてくれたのが、スパシオだった」と、いきさつを明かした。