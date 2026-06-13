◇交流戦 巨人2―1西武（2026年6月13日 ベルーナD）

巨人・橋上秀樹監督代行（60）は、13日の西武戦を2―1で制し、「流れ自体は（初回に点を）取って追いつかれて、あんまり良くなかったんですけど、すぐ取り返したので、良くなったかなという感じがしました」とナインをねぎらった。

今季初打席で決勝本塁打を放ったリチャードについては「もちろん、ああいうもの（長打力）を期待していますし、そういうものが自分の特徴というのは、もう重々承知していますから。十分に今日は期待に応えてくれましたね」と称えた。

ウィットリーを6回73球で代えた理由にも言及。「この球場を（考慮して）、発汗とかのこともありますし、あとは後ろのピッチャーがね、万端で準備できていましたから、ああいう形の継投になりました」と蒸し暑いベルーナドームの環境も考慮し、勝ちパターンの継投に入ったと説明した。

残り１試合となった交流戦をどう戦うかを問われると「最後、良い形で締めたいと思います。セ・リーグは、劣勢というか、厳しい戦いを強いられていますので。（自チームの）勝ち越しは決まってますけれども、最後に本当にセの意地じゃないですけどもね、そういったものをしっかり出せればというふうに思いますし、それによって選手も、この後のペナントレースにいい弾みがつくんじゃないかなと」と話した。