付き合うと苦労することに…。交際に当たって「要注意な男性」とは
交際前は良い人だと思っていたのに、いざ交際してみると「なんて人なんだ…」と愕然とした経験ありませんか？
人には交際しないと分からない部分もありますが、なるべくなら事前に見抜いておきたいところ。
そこで今回は、交際に当たって「要注意な男性」の特徴を紹介します。
｜断れない性格
断れない性格の男性と交際すると苦労するのは目に見えるでしょう。
そういう男性はあなたとの約束があっても、周りに誘われたからと言ってあなたの約束を平気でドタキャンしたりすることも。
｜自分からは連絡してこない
自分から連絡をしてこない男性も少々厄介です。
デートの日程を決める時、何か２人の間で確認する必要がある時など、いつもあなたが連絡の主導権を取る形になるので、次第にストレスを感じるように。
また、日頃から受け身な男性は恋愛においても受け身なので、交際を始めても同棲や結婚などへの進展がなかなか見えてこないことも考えられます。
｜曖昧なまま関係を続けようとする
交際しているのかしていないのか、友達なのか恋人なのかなど、曖昧なまま関係を続けようとする男性も交際すると苦労するでしょう。
要は彼氏としての責任から逃れようとしてるだけなので、たとえ本当に交際に至ったとしても、その本質は変わらないはず。
雑な扱いを受けたり、都合の良い女のように扱われたりなど、あまり女性からすると良き恋愛パートナーとはなりづらいと言えます。
交際前に今回紹介した男性の特徴に気づいたら、改めてこのまま交際しても良いものか、冷静に考え直してみてくださいね。
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