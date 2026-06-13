「私たち、ずっとこのまま…？」不倫関係が長くなるほど苦しくなる理由
会えるだけで嬉しかった。連絡が来るだけで幸せだった。それなのに、不倫関係は長くなるほど不安やモヤモヤが増えていくもの。最初は気にならなかったことが、時間とともに大きな悩みへと変わっていきます。
“曖昧なまま”が積み重なっていく
次はいつ会えるのか。この関係はどうなるのか。最初は気にしていなかったことも、時間が経つほど答えが欲しくなります。でも、不倫関係ではその答えが見えないまま続くことも少なくありません。その曖昧さが、少しずつ心の負担になっていくものです。
我慢が当たり前になっていく
会いたい時に会えない。連絡したい時にできない。最初は理解しようとしていたことも、積み重なるほど我慢の量は増えていきます。そして気づけば、「仕方ない」が口癖のようになっていることもあるでしょう。
期待と現実の差が大きくなる
不倫関係が長くなるほど、「この先どうなるんだろう」と考える時間も増えていくもの。その一方で、現実はあまり変わらないのが現実です。その差が大きくなるほど、期待は不安へ、希望は焦りへ変わっていきます。
不倫関係が苦しくなるのは、好きだからこそ“このままでいいのか”と考えるようになってしまうから。その疑問が何度も浮かぶようになったら、自分の本音と向き合うタイミングなのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
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