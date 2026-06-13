頑張って歩いているのに痩せない…。40代以降が見直したい“歩き方のクセ”
「毎日ウォーキングしているのに体型が変わらない」「歩いているつもりなのに、お腹やお尻まわりが痩せない」
そんな風に悩んでいませんか？ダイエットというと歩く時間や距離に目が向きがちですが、実は大切なのは“どれだけ歩くか”だけではありません。40代以降は筋肉の使い方や姿勢のクセが変わりやすく、同じ距離を歩いていても体への刺激に差が出ることがあります。もし頑張って歩いているのに変化を感じにくいなら、一度「歩き方」を見直してみるのもおすすめです。
ただ歩いているだけでは“使う筋肉”に偏りが出ることも
ウォーキングは手軽に続けやすい有酸素運動ですが、歩き方によって使われる筋肉には違いがあります。例えば、歩幅が小さいまま歩いていたり、前ももばかりに頼った歩き方になったりすると、お尻やもも裏の筋肉が十分に使われにくくなります。
40代以降は“歩幅”が小さくなりやすい
年齢とともに股関節の動きが小さくなったり、デスクワーク中心の生活が続いたりすると、無意識のうちに歩幅が狭くなりやすくなります。歩幅が小さくなると、お尻や体幹を使う機会も減少することに。歩く量が同じでも、使う筋肉が変われば体への刺激も変わります。
ただし、大切なのは無理に大股で歩くことではありません。背筋を自然に伸ばし、少し先を見る意識を持つだけでも歩き方は変わってきます。
歩き方を見直すシンプル習慣
歩き方を見直すためにまず取り入れやすいのが、ウォーキング中の10分だけ歩幅を意識すること。少し前へ足を出す感覚で歩くだけでも、お尻やもも裏を使いやすくなります。
もうひとつ意識したいのが姿勢。視線を数メートル先へ向け、肘を軽く後ろへ引くように歩くと、背中や体幹も自然と使いやすくなります。
ウォーキングは特別な道具がなくても始められる運動ですが、歩き方を少し見直すだけで体への刺激は変わります。頑張って歩いているのに変化を感じにくいときは、歩く時間を増やす前に、“歩き方のクセ”を見直してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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