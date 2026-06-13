「なんだか部屋着っぽい…」を解決。40代・50代が夏コーデで見直したい“＋1アイテム”の使い方
気温も湿度も上がり、Tシャツやカットソー1枚で過ごしたくなる季節になりました。ラクで涼しい服装は魅力ですが、その一方で「なんだか部屋着っぽく見える」「生活感が出てしまう」と感じることはありませんか？
特に40代・50代になると、薄着になる季節だからこそ体型とのバランスも気になるもの。とはいえ、新しい服をたくさん買い足す必要はありません。今あるワードローブにひと工夫加えるだけで、着こなしはぐっと洗練された印象に変わります。
目線を上げてスタイルアップ。“カーディガンの肩掛け”でこなれ見え
シンプルなTシャツやカットソーにボトムスを合わせるワンツーコーデは、夏の定番スタイル。着心地がラクな反面、少し物足りなく見えたり、部屋着のような印象になってしまうことがあります。
そんな時に活躍するのが、カーディガンの肩掛け。肩まわりにアクセントが生まれることで視線が自然と上へ集まり、全身のバランスが整いやすくなります。さらに、華奢なネックレスを合わせれば上品さが加わり、キャップやハットをプラスすれば今っぽい抜け感も演出可能。冷房対策や紫外線対策としても活躍するため、実用性の高さも魅力です。
メリハリ不足を解消。“シャツの腰巻き”でバランスアップ
体のラインを拾いにくいオーバーサイズトップスは、大人世代の強い味方。ただし、全体がゆったりしすぎると、着太りして見えたり、ルーズな印象につながることもあります。
そんな時は、シャツの腰巻きを取り入れてみましょう。腰位置にポイントを作ることで視線が分散され、自然なメリハリが生まれます。ポイントは、結び目を正面ではなく少し横にずらすこと。ほどよいラフさが加わり、こなれた印象に仕上がります。トップスをインしなくてもバランスが整うため、お腹まわりやヒップラインを自然にカバーしたい人にもおすすめです。
ワントーンの地味見えを回避。“スカーフ使い”で旬のアクセントを
ホワイトやベージュを基調としたワントーンコーデは、大人世代にも人気のスタイル。上品で清潔感がある一方、着こなしによっては単調に見えたり、膨張して見えることがあります。
そんな時に取り入れたいのが、今季も注目されているスカーフアレンジ。スカーフをベルト感覚で腰に巻くだけで、シンプルなコーデに奥行きが生まれます。柄や色がアクセントになることで視線が分散され、スタイルアップ効果も期待できます。また、リネンやサテンなど異なる素材を組み合わせると、ワントーンコーデ特有ののっぺり感も軽減。大人らしい洗練された雰囲気へと導いてくれるでしょう。
夏のコーデがなんとなく部屋着っぽく見える原因は、服そのものではなく、全体のバランスにあることが少なくありません。カーディガンの肩掛け、シャツの腰巻き、スカーフアレンジは、どれも手持ちアイテムで気軽に取り入れられるテクニック。服を買い足す前に、まずは“＋1アイテム”の使い方を見直してみてはいかがでしょうか。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
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