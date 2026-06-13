サッカー日本代表MF久保建英（25＝Rソシエダード）が13日までに更新されたテレビ朝日スポーツ公式YouTubeチャンネルに出演。元日本代表の内田篤人氏（38）とのスペシャル対談で、森保ジャパンのある選手を“激推し”していたことを明かした。

「たまに南野選手と守田選手が今から来そうな歌手みたいなのを言ってくるんですよね」と選手間でのやりとりを明かした久保。“見る目”を競っていたようで、「そんな感じで俺はずっと佐野選手はもう絶対来ると思ってて」とボランチの佐野海舟（マインツ）推しだったことを明かした。

「（時期は）覚えてないですけど、本人にも言ってるんですよね」と続け、「代表で初めて（会った）くらいの時に練習かなんかで見て、これは絶対本番までにスタメン取ってるだろうなと思って。本人にも言ったことあるんですよ、“ケガさえなかったら絶対スタメンだから”って」と佐野との会話を振り返った。

佐野について「日本人の中での、最高傑作って言ったら言い方あれかもしんないですけど、日本人のメンタリティー的に進化し続けていったら、ああなるんだろうなって。誰よりも走れて、誰よりも守れて。力もあるんで、足も速いですし」と絶賛。

「刈り取れて、あとすっごい謙虚なんで。プレースタイルでも出てますけど、合理的なこと以外は変な魅せるプレーとかも全くないですし」と説明しつつ、「勝手にバルベルデに似てるなと思ってるんですよね、個人的には」とウルグアイ代表MFバルベルデ（Rマドリード）の名前を挙げた。

「見た目は違いますけど、やってることはほぼ一緒なのかなと思いますね。サイドバックとかやらせても絶対できると思うんで」と佐野の能力の高さに舌を巻いていた。